〈北部〉花蓮賞螢 社區人變身解說員帶遊

2018-02-28

大農大富平地森林園區限額 明報名

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮林務局大農大富平地森林園區造林有成，林下溼潤的草叢環境成為螢火蟲最愛，近幾年成為新興賞螢熱區，林務局去年起首度結合社區合辦付費賞螢活動，訓練社區民眾當生態解說員，今年再次舉辦，活動從三月十七日至四月十五日，明天開始報名，因每日管制最多八百人，搶名額手腳要快！

許多花蓮人都有自己私房的賞螢「秘境」，包括壽豐鄉的鯉魚潭、瑞穗鄉富源、鳳林水源地、玉山國家公園瓦拉米步道等；其中大農大富平地森林園區四年前因攝影愛好者貼出美圖而受到矚目，三年前大量遊客湧進園區，因為園區出入口四通八達，很多人開車進入園區，車大燈一閃讓懼怕強光的螢火蟲紛紛墜地、被人車壓死，相當慘烈。

去年林務局首次推「付費賞螢」行程，結合園區周邊部落社區舉辦，參加社區的工作人員需接受解說員訓練，對螢火蟲及園區的動植物種類及生態有瞭解，受到遊客好評。

主辦的林務局花蓮林管處表示，藉由付費賞螢活動的舉辦藉此達到總量管制的目的，社區也派巡守人員進行出入口交通管制，避免過多人為干擾，也為社區創造經濟效益。

今年持續推動付費賞螢，參加社區團體包括光復鄉大進、太巴塱、大興、馬佛、大富、大豐、富源、大進社區發展協會、花蓮縣環頸雉的家永續發展協會、綠野香坡農村發展協會，花東縱谷國家風景區管理處、花蓮糖廠、光復鄉公所也加入協辦。

花蓮林管處表示，平地森林園區總面積一千多公頃，造林已有十五年，林下草叢環境蝸牛多，是螢火蟲幼蟲最愛的食物，每到三、四月成蟲羽化，夜間飛出求偶，種類有大陸窗螢、黑翅晦螢。其中，體型較大、數量少的大陸窗螢，特色是螢光「持續性」發亮；數量眾多的黑翅晦螢則是「一閃一閃」螢光，而螢火蟲不論雄蟲、雌蟲都有發光器。

報名費每人一九八元，參加者還可挑選各個社區精心準備手工蔗糖、黑糯米、陶土螢火蟲、手工包子、染布手帕、香椿茶包、香茅精油等小禮物；縣民優惠價一六○元，明天上午九點起開放報名，假日最多八百人、平日五百人，報名網址https://goo.gl/iZW1qr，或電話03-8700870＃9。