〈北部〉（火旁）龍踩街週六登場 將封街交管

2018-02-28

聯大接龍、新民節慶舞亮相

〔記者彭健禮、鄭名翔／綜合報導〕苗栗（火旁）龍系列活動「民俗踩街」將於三月三日晚間登場，當天下午五點起因踩街所需，苗市中正路將封街交管。市公所昨天舉辦宣傳，聯合大學工業設計系師生利用瓦楞紙製成的「接龍」、台中市新民高中表演藝術科「節慶之舞」搶先亮相。市公所表示，當晚將有四十支藝文團體接續出場，一路從苗市南「秀」到苗市北。

當晚有40支藝文團體表演

市公所表示，四十支踩街隊伍涵蓋劇場、藝文、陣頭團隊，包括蛙靠部落的巨型青蛙、以腳踏車及樂器組裝的魚之樂響、受邀法國亞維儂藝術節演出的福爾摩沙馬戲團、受邀海內外藝術節演出的弗沙巴西打擊樂團、參加世界街舞大賽得獎的LOCKER 7的藝術街舞，加上龍華科大宋江鎮等台灣知名陣頭團隊。

慶祝20週年 公所製120米長巨龍

市長邱炳坤表示，慶祝（火旁）龍廿週年，公所也委請製作一尾長達一百廿公尺的巨龍，龍頭直徑達一．五公尺，號召兩百人操舞，歡迎民眾「跈龍」得福蔭（跈龍：客語跟龍走之意，跈音同陳）。

公所表示，民俗踩街將於三日晚間六點於苗栗市南苗三角公園登場，今年以四季為主題，祈求風調雨順、四季平安，踩街隊伍將由四海龍王的陣頭領軍；啟動儀式則以「驚蟄」概念，屆時將敲巨鑼聲振，象徵春雷，甦醒大地，並搭配聲光等特效的甘霖，宣告踩街起走，沿途另有定點（火旁）龍。三月四日在河濱公園，還有壓軸「（火旁）龍之夜」及「化龍返天」。

蘆竹湳社區 元宵節贈蘿蔔提燈

另外，朱宗慶打擊樂團與屢獲世界冠軍的後龍國小扯鈴隊，將於三月二日在頭份市蘆竹湳社區同台演出；社區苗栗縣傳統聚落文化協會與音樂家蔡旭峰共同作詞譜曲，量身打造「蘆竹湳好采頭」之歌，由朱宗慶打擊樂團演奏悠揚悅耳打擊樂曲，後龍國小扯鈴隊展演花式拋、接、甩技巧，並邀中港溪地區十所學校在社區各隅競演，讓老社區在元宵當晚綻放藝術饗宴，現場並發贈兩千個蘿蔔提燈。