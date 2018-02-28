〈北部〉《桃園》林日龍祖父 死30年才有錢下葬

2018-02-28

〔記者謝武雄／桃園報導〕樂信．瓦旦（漢名：林瑞昌）是最早接受現代醫學教育的泰雅族人，一度擔任省參議員，因鼓吹「光復台灣，原住民也應光復故鄉」而被以匪諜罪逮捕遭槍決，成為二二八事件後白色恐怖受害者；現任桃園市府原住民族行政局長的林日龍就是樂信．瓦旦的孫子，林日龍說，祖父於一九五二年被捕入獄後，家產全被充公，族人對他們家避之唯恐不及，祖父死了卅多年才得以下葬，並於二○○四年獲當時總統陳水扁頒給回復名譽證書。

林日龍說，當局於一九五二年十一月以「高山族匪諜案」將祖父樂信．瓦旦逮捕入獄，一九五四年四月十七日槍決，年僅五十五歲，他的父親林茂成是家中的長子，當時放棄台大醫學系的學業，返鄉扛起家計，祖母整天以淚洗面，在祖父被捕審訊期間過世。

林日龍說，他的老家為現今的復興郵局，財產被充公後，一家人搬到更偏遠的羅浮山區居住，所幸透過公地放領獲得約一公頃的土地種植橘子、養豬，因橘子外銷日本逐漸改善家境，父親林茂成才得以將四個弟妹撫養長大，他的二叔、三叔都從醫學系畢業，擔任醫師。

林日龍說，祖父被捕後，親友、族人唯恐受到波及，都不敢與他們家人接近，台大醫學系肄業的父親先在復興鄉的國小教書，之後被調至大溪、福安、內柵，最後調到八德茄苳國小，由於離家越來越遠，因此離開教職，之後到苗栗縣南庄鄉工作，始終被當成異議份子看待。

林日龍說，當年副總統謝東閔遭包裹炸傷案，他的父親也一度被調查，可見當時的氛圍，而祖父過世後，由於家裡沒錢下葬，祖父的骨甕在家裡擺了卅幾年，直到一九九三年九月才得以下葬，目前安葬在「樂信．瓦旦紀念園」的林家祠堂旁，而他的父親林茂成也於三年前往生。