〈北部〉《桃園》228重創 「重生與愛」口述歷史撫平傷痛

2018-02-28

桃園地區近350人受害

〔記者謝武雄／桃園報導〕一九四七年二二八事件後，當局展開整肅異己工作，一九五○年代，桃園成為白色恐怖重災區，在桃園縣各地陸續「破獲匪黨組織」，到一九五五年將近三五○人受害，被捕密度之高為全台之冠，為了解桃園二二八及白色恐怖受害情形，市府從二○一四年起每年出版「重生與愛」，至今已出版四本，訪問逾百名受害者家屬，透過口述歷史，藉此撫平家屬的傷痛。市府文化局另計畫將受難音樂家簡國賢的創作製作成音樂劇；今天下午在蘆竹區二二八紀念公園舉辦二二八受難者追思會。

專書出版至第4冊 受好評

文化局長邱莊秀美表示，重生與愛已經出版到第四冊，今年會出版第五冊，受訪者大都是家屬，也有少數是碩果僅存的當事人，對於政府出版這本書大家都很認同，也很感動，也希望這本書能持續出版，讓大家更了解二二八事件到白色恐怖的歷史。

邱莊秀美表示，二二八事件時，當時的蘆竹鄉長林元枝率廿多名青年，到大園埔心軍用機場迎接國軍，林元枝與曾在群眾聚會中演講的簡國賢都被當局視為桃園二二八主謀，兩人因此逃亡多年。林元枝後於一九五二年自首，之後被送去綠島「當教官」，其實是被關了十七年，直到六十歲才獲釋；簡國賢因以閩南語劇諷刺接收當局，最後被逮捕判處「唯一死刑」，於一九五四年四月十六日被槍決。

邱莊秀美說，大園埔心軍用機場是日本人強迫地方青少年服勞役趕建的機場，地方上稱為「圈仔內」，意思為日軍強制圈圍的機場；林元枝「圈仔內」機場事件後，當局成立「肅殘（奸匪）小組」，大舉吸收自首者當線民，在桃園各地陸續進行「破獲匪黨組織」，使得桃園縣被捕的政治犯，從一九五○到一九五五年將近三五○人，被捕密度為全台之冠，一度驚動當時的總統蔣介石。

邱莊秀美說，這些所謂的桃園大案，很多都是國防部保密局刻意擴大案情邀功的，有學生組織「結拜會」、「兄弟會」被牽連，更有農民參加「三七五減租」說明會也被誣陷參加叛亂會議，著名的「海山地區圳子頭支部案」就有十五名農民被槍決；中壢農校教員葉佳裕被判死刑，擔任老師的葉佳裕遺孀黃秀英竟無學校敢聘任，後來是作家鍾肇政的父親、當時的東勢國校校長鍾會可請黃秀英到學校教書，才讓她的生活安定下來。

「張旺與新農會案」是客家農民最大的政治案，共有十二名農民被槍決，另有十九人判感訓到十五年不等刑期；「角板山原住民案」釀成省議員樂信．瓦旦（林瑞昌）被判死刑，他的姪子林昭明等四人也牽涉判刑；另，林元枝逃亡期間，曾與他吃飯、見面者也都成了叛亂犯，共有十六人被判刑，四人交付感化。