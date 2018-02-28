〈北部〉尖石鄉司馬庫斯聯外道 爛路一條

2018-02-28

全長16公里 重鋪需上億元

〔記者廖雪茹／尖石報導〕新竹縣尖石鄉後山最偏遠的司馬庫斯部落，聯外道路十六公里千瘡百孔，概估重鋪水泥須花上億元，遊客憂心行車安全， 發起一人一信請求總統幫忙改善。

遊客發起一人一信求助總統

尖石鄉長雲天寶表示，公所已在辦理道路改善工程招標作業，經費四千六百萬元，預計下月發包、動工，鋪設鋼筋混凝土路面，準備改善零到四．五公里（含護欄、排水設施等），他說，鄉境幅員遼闊，公所維護的產業道路有三百多公里長，每年都努力提計畫向原民會等單位爭取經費，但中央補助有限且須公平照顧每個部落。

公所：下月發包 修繕前段路面

尖石鄉公所建設課長劉經邦表示，公所今年已提案爭取前瞻基礎建設計畫經費約一．一八億元，改善聯外道路六到十六公里，希望中央能聽到地方心聲。

已提案爭取前瞻經費 進行改善

司馬庫斯部落正值櫻花季，吸引許多遊客不遠千里上山賞花，從竹六十線終點叉路通往司馬庫斯約十六公里長的聯外道路卻坑坑洞洞，出現蜘蛛網般的裂縫，遊客抱怨連連。

部落長老：已18年未全面重鋪

司馬庫斯部落長老優勞無奈表示，聯外道路自從一九九八到二千年整條鋪設水泥路後，即不曾再整條鋪過，只有部分路段改善，政府礙於財政，只能優先修繕較為嚴重的路段。

優勞說，多次看到遊客因爛路損傷車子，一路漏油到部落才發現，花錢請保養場來拖吊，族人都很不捨；還有遊客抱怨部落沒有公告周知，要求賠償修車費，甚至打算提出國賠，族人只能頻頻道歉。有遊客說， 舊地重遊，路卻變得這麼爛，「胃都快震出來了」，很難想像這竟是台灣最熱門的部落之一。

優勞說，新春期間部落舉辦晚會，一名女遊客當著三百多名客人面前說「開這趟山路讓來到『上帝的部落』，卻半條命沒了！」，她憂心部落居民和成千上萬遊客的安全，號召一人一信寫信給總統，請中央幫忙改善。

優勞表示，他概估十六公里聯外道路重鋪須一億六千萬元工程費，部落全體族人希望政府儘快協助整條路重鋪，不要再分年分期施工，以免威脅行車安全。