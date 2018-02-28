〈北部〉《桃園》幼兒園裝設空品監測器 市府將全面補助

創全國之先例 補助上限兩萬元
〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府環境保護局率先全國，今年編列一一四○萬元經費鼓勵全市公、私立幼兒園設置室內空品監測設備，市長鄭文燦昨天視察桃園區康萊爾幼兒園時表示，希望推動讓每所幼兒園都能設置一台監測器，補助上限二萬元，未來不排除依幼兒園人數比例，增加補助台數。
紅字警示 幼師能掌控室內空品
「紅色了！超標了！」環保局空氣品質保護科長邱于珍表示，環保局目前在康萊爾等幼兒園補助建置的室內空品監測設備，會即時顯示溫度、濕度、二氧化碳（CO2）及細懸浮微粒（PM2.5）等數值，室內空氣品質標準為二氧化碳不超過1000ppm，幼兒園將數據設定在900ppm，只要設備螢幕訊號變成紅色，就代表監測器警示濃度超標，可提醒老師適時開窗加強通風，康萊爾去年十二月起配合環保局政策試辦實施，「小朋友們都很踴躍透過監測器了解空氣品質，大大提升幼童環境意識」。
目前有6間幼兒園試辦 反應佳
邱于珍指出，目前全市已有市立龍潭、觀音、大園、八德、龜山幼兒園及私立康萊爾幼兒園等六間幼兒園試辦、架設監測器，截至目前為止，師生反應都很不錯。
邱于珍說，監測器價格約落在一萬五千至十萬元不等，可監控約六十坪的範圍，最基本的四合一設備具有監測溫度、濕度、二氧化碳及PM2.5功能，六合一設備增加監測甲醛及懸浮微粒（PM10），八合一設備增加監測一氧化碳（CO）及總揮發性有機物（PVOC），各幼兒園可依照需求選擇想要的設備。
邱于珍表示，環保局已在月初對全市五百七十家立案幼兒園舉辦說明會，每所最多補助一台，上限二萬元，詳細訊息可至環保局官網查詢。康萊爾負責人謝崑永表示，幼兒園現有廿班，之後會逐步添購，目標一班一台。