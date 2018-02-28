〈中部〉追思二二八 台中市府今辦兩活動

2018-02-28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今年是二二八事件七十一週年，市府廿八日將在東區、大里區舉辦二場追思活動；另有民間團體也將在台中公園更樓前舉辦二二八和平紀念追思禮拜。

民政局指出，今年二二八紀念活動將由市長林佳龍出席在東峰二二八公園舉行的和平追思紀念會，副市長張光瑤另參加在大里國光公園舉辦的和平追思活動，表達對先輩的懷念。

其中，東峰二二八公園舉辦的和平追思紀念會除有追思獻花及詩人李長青朗誦紀念詩作外，林佳龍更將在紀念會中頒發紀念獎座，感念台灣第一代金融菁英陳炘，民政局指出，他是日治時期第一家台灣人經營的金融機構「大東信託」與戰後時期「大公企業公司」創辦人，致力本土金融事業的拓展，將邀其女兒高陳雙適代表接受。

此外，台灣基督長老教會台中中會教社部與台中公義行動教會於廿八日下午二點廿八分，在台中公園更樓前舉辦愛與希望二二八和平紀念追思禮拜。

中部共生青年組合廿八日下午二點廿八分則在台中州廳集合，推出「走揣中部二二八第一場：三二事件導覽」；三月三日下午一點半在台中市民廣場推出第四屆中部共生音樂節。

另由台中市新文化協會出品、導演李佳懷合力完成的紀錄片「武裝台中︱二七部隊，一九四七」巡迴放映，台中場訂於三月四日下午二點在萬代福戲院上映。