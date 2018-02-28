〈中部〉愛心捐助 塗城國小棒球隊有交通車了

2018-02-28

〔記者陳建志／大里報導〕大里區塗城國小棒球隊缺乏訓練場地，球員在河川高灘地撿石頭、除草克難練球，平常接送只能靠教練和家長開車，相當不便，去年拿下原鄉盃全國冠軍，參加華南金控「一球圓一夢」活動，獲得廿萬贊助金，但金額與購買球隊交通車仍有一段距離，包括緯凡金屬公司、顧耳鼻喉科等單位得知響應助圓夢，昨天舉行捐贈儀式，小球員興奮坐上交通車，開心未來練球、比賽都更方便。

塗城國小棒球隊教練謝明峰表示，球隊六年前剛組成時只是學校社團，當時帶著球員對外比賽，因球技不佳，幾乎場場遭痛宰，小球員淚流滿面，希望提升自己的球技，和校長張永志討論獲得支持，四年前正式成立棒球隊。

一開始沒場地，只能在學校操場練習，但因場地限制施展不開，直到二年多前改至頭汴坑溪和大里溪沖積而成的高灘地練習，但因滿布石頭雜草，不但自己背著割草機割草，球員每次練球前也都先撿石頭，球員逐漸打出成績，但因缺乏交通工具，練球、比賽都很不方便。

塗城國小校長張永志說，去年暑假球隊參加原鄉盃比賽，從全國六十支隊伍中，脫穎而出拿下冠軍，並參加華南金控「一球圓一夢」活動，因按讚數全國第一，獲得廿萬贊助金，但金額與購買球隊交通車仍有一段距離，包括大里農會、緯凡金屬公司、顧耳鼻喉科等單位得知慷慨解囊，終於湊足七十多萬購車款項。

昨天舉行捐贈儀式，代表出席的緯凡金屬公司董事長黃世堯夫人吳麗雯透露，先生從小就有當球員的夢想，得知學校有此需求決定贊助，希望這輛車搭載球員的夢想繼續前進；耳鼻喉科顧哲銘醫師的母親張月鈴也鼓勵小朋友繼續加油，會持續當球隊的後盾。