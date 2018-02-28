〈中部〉中華電信未遷線 向陽路先鋪平通車

2018-02-28

〔記者李忠憲／台中報導〕屬豐原交通要道的向陽路地下道填平工程，去年底施作二階排水溝時，發現大量管線，天然氣、民間電信業者均配合遷移，唯獨中華電信未動。鐵路改建工程局為讓民眾早日使用四線道路，先鋪平通車，卻也因此出現道路僅一側有排水溝的情況。當地里長吳令儀批評中華電信不理會地方需求，根本是「老大心態」。

中華電信︰遷移經費、地點都是問題

對此，鐵工局段長李有義說，將持續與中華電信聯繫，待中華電信遷移管線後，再進行北側排水溝工程。中華電信則表示，管線遷移經費、遷移地點都是問題，等收到鐵工局公文辦理會勘，再討論如何處理。

豐原向陽路地下道因鐵路高架化，去年進行填平工程，年底施作排水溝第二階段工程時，發現舊有水溝裡有天然氣、電信等多種管線，工程因此停頓。鐵工局為此找來欣彰瓦斯、台灣固網、中華電信等有關單位會勘協調，希望他們能儘快遷移，讓工程繼續進行。其中，欣彰、台灣固網四天時間就完成遷移，唯獨中華電信完全不動。

當地里長吳令儀表示，向陽路是豐原進入市區重要幹道，往返車輛眾多，因施作排水溝工程，讓原本有四線雙向的道路只剩二線，無法發揮紓解市區交通功能。中華電信代表完全不配合工程進度，開口就說工程經費要好幾百萬，工時也需耗費四、五個月，沒辦法配合地方需求，根本是「老大心態」。

她表示，她向鐵工局堅持不能再拖延下去，應儘速恢復道路，讓用路人行得安全。鐵工局完成南側排水溝，北側排水溝未施作先鋪平，交通標線昨日已劃設完成。