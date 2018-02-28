〈中部〉《台中》自製小提燈 勞工局︰僅發送工會

2018-02-28

〔記者張菁雅／台中報導〕市府今年沒發元宵小提燈，引起國民黨議員抨擊，議員楊正中廿七日在議場拿出一箱小提燈，是由勞工局製作，引起一片譁然。楊正中說，市政顧問、市長林佳龍的樁腳都收到一箱小提燈，小朋友卻拿不到，難道發小提燈也有階級意識？勞工局長黃荷婷澄清，小提燈是以去年預算製作，發送對象為工會。

議員質疑市政顧問才有 搞階級意識

台中市總預算卡關，市府來不及製作元宵燈會小提燈。但楊正中在議場拿出一箱包裹，要林佳龍猜猜裡面是什麼，林佳龍在座位上搖搖頭。楊正中說，前天有人寄這箱東西給他，他打開一看，裡面竟然是市府勞工局製作的小提燈，且委外製作的廠商就是中台灣元宵燈會的得標廠商，市府到底在玩什麼把戲？

楊正中指出，據他了解，市政顧問、市長的樁腳都收到一箱小提燈，台中市的小朋友卻拿不到一個小提燈，市府連發小提燈都搞階級意識，而且欺騙市民沒有小提燈。

勞工局：使用去年預算 宣導工安

黃荷婷表示，因應各工會的需求，勞工局每年均製作小提燈，發送給各工會，每年採購金額均在十萬元以下，今年製作二千七百個，是使用去年的預算，並非觀旅局本來要用今年預算製作給市民索取的小提燈。

黃荷婷也說，觀旅局每年製作的小提燈都供不應求，原縣區工會反映，過去都會拿到縣府提供的小提燈，勞工局三年前才開始製作，數量不多，而且小提燈會印上重視工安、職場衛生等宣導標語，小提燈等於也是宣導品。

另外，萬和宮往年元宵節均製作六千個小提燈，今年因為許多民眾向萬和宮索取，萬和宮董事長蕭清杰決定加碼製作近一萬個小提燈，滿足民眾的需求。今年除依照往例，透過南屯區各里里長發送給里民，另保留三千個小提燈，三月二日晚上六時卅分起，將在萬和宮元宵晚會現場發送。