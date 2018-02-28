〈中部〉虎農花生獲雙認證 契作增至百公頃

2018-02-28

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾農會獲TGAP花生產銷履歷加工驗證標章、ISO22000國際食品安全衛生管理系統認證，安全履歷契作面積已增至一百公頃，並積極開發多元化花生產品，打響虎尾農會品牌，提升農民利潤。

開發多元化產品 提升農民利潤

虎尾農會保障食安、落實「從產地到餐桌」，推廣黃金落花生產銷履歷契作，保障花生農收入，去年底獲TGAP花生產銷履歷加工驗證標章、ISO22000國際食品安全衛生管理系統雙重認證。

為提供消費者更多選擇，該農會安全履歷契作面積也增至一百公頃，並在舊有產品花生仁湯、調味花生等，再研發出香酥花生、生鮮花生仁、吃得到顆粒的花生醬、小魚乾花生，保證百分百的花生油更獲消費者信賴，銷售佳。

虎尾農會總幹事黃鈺惠指出，農會設置花生工廠，推廣產銷履歷，自產自製自銷，通過ISO22000及HACCP國際食品安全衛生管理認證與花生產銷履歷加工驗證標章雙認證，是雲林縣各農會唯一。

黃鈺惠強調，虎尾農會不僅有電腦「揀土豆」，再加上人工精挑細選，品質有保證，每年並結合活動與旅遊體驗設計，推出花生股東會，讓外地遊客認股並參與成果採收，發揮地方農業休閒效益，保障消費者權益，保價收購又讓農民收益增加。