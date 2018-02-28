〈中部〉《台中議員選舉》民進黨提名35席 3月5日起領表登記

2018-02-28

〔記者張菁雅／台中報導〕民進黨台中市黨部廿七日公布黨中央公告台中市議員提名席次，不包括原住民選區，共提名卅五席，市黨部將於三月五日至九日開放領表登記。國民黨市議員選舉提名登記日前已截止，不含原住民選區，預計提名卅二席，共四十四人登記。

民進黨台中市議員提名公告分別是：第一選區（大甲、大安、外埔 ）二席、第二選區（清水、梧棲、沙鹿）二席、第三選區（龍井、大肚、烏日）二席、第四選區（后里、豐原）三席、第五選區（神岡、大雅、潭子）四席、第六選區（西屯區）三席、第七選區（南屯區）二席、第八選區（北屯區）三席、第九選區（北區）二席、第十選區（中區、西區）二席、第十一選區（東區、南區）三席、第十二選區（太平）二席、第十三選區（大里、霧峰）四席、第十四選區（東勢、石岡、新社、和平）一席，共卅五席。

民進黨市黨部主委何明杰表示，將於三月五日至九日開放領表登記，登記截止後協調至三月十三日，若協調不成需辦理初選民調，將在三月十九日到五月十五日舉行；對於這卅五席的提名，市黨部會成為候選人最強的後盾，並有信心拿下佳績。

國民黨台中市議員選舉候選人提名登記已在廿四日截止，共有四十四人登記，現任市議員除張宏年交棒給兒子張彥彤參選外，其他現任者全數爭取連任。

國民黨市黨部表示，第一選區至第十四選區共計提名卅二席，從登記情形來看，第一、第三、第四、第六及第十二選區都沒有爭議，其餘選區將逐一召開協調會，預計協調至三月十日，之後該辦初選就辦初選，而初選日期將與登記參選者協商。