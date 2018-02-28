〈中部〉《記名表決》市長︰建立慣例 議長︰民主程序

2018-02-28

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議會因今年度總預算案，創下首度動用記名表決，對於是否將影響未來府會運作，議長林士昌認為，這是民主程序，不會影響府會關係，但儘量不要表決；市長林佳龍則表示，民主就是服從多數、尊重少數，這次表決為未來議會的生態建立慣例。

林士昌表示，未來儘量不要動用表決，但如果沒有辦法解決，還是必須動用，他認為表決不會影響未來府會關係，因為這是民主程序，也是昨天各黨團協商的共識，表決的好處是，對於結果，大家會心服口服。

林佳龍指出，民主就是服從多數、尊重少數，昨天總預算審查樹立好的示範，對於未達成共識的部分經討論後進行表決，過程也相當平和。

林佳龍也說，這三年多來，市府與議會全面配合，然而，有時少數人的意見使得議事無法進行，一直無法進行表決，這次能走到進行表決，也為未來議會的生態建立慣例。

不過，國民黨團書記長李中表示，透過這次動用表決，讓市民知道國民黨在議會不是多數，儘管很努力透過協商，希望為市民爭取最大利益，但民進黨以執政優勢，結合其他在野政黨，可以蠻幹，讓不合理預算經由表決而通過，過去議會運作很少表決，都是透過協商，協商就是各方都有所退讓，昨天開了表決先例後，不排除議會以後經常出現表決情況。

民進黨團總召李天生則說，民主政治是服從多數、尊重少數，市議會採用表決方式，進行預算案審議，充分彰顯民主政治的真意，值得各界肯定。