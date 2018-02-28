〈中部〉烏溪堤岸道拓寬動土 全興工業區車流解套

2018-02-28

總經費一億六千萬

〔記者劉曉欣／彰化報導〕等好久！彰化縣烏溪堤岸設施改善工程昨天舉行動土典禮，將可大大改善全興工業區道路狹窄、車流大的情況，工程總經費一億六千萬元，全長五點二公里，預計明年八月完工。

縣議員尤瑞春表示，全興工業區長期以來車流量大，原因就是許多進出台中港的大型車輛，都選擇「路過」全興工業區，再銜接國道三號和美交流道，就是要避開龍井交流道爬坡路段。

預計明年八月完工

尤瑞春指出，現有的烏溪堤岸道路因為路寬只有四米到六米，路寬不足，再加上部分路段有障礙未開通，如果堤岸道路開通的話，大型車輛都行駛堤岸道路，就可以有效紓解全興工業區內的車流，也避免在興工路上與小車爭道。

縣議員賴清美則說，烏溪堤岸道路未來拓寬為十米道路後，大型車輛就可以改行堤岸道路，可以讓全興工業區以及附近道路不再出現大小車爭道危險畫面，讓居民終結與大車搶道的惡夢。

縣長魏明谷強調，許多外來車輛都不行駛美港公路，而改走興工路捷徑，但因為全興工業區道路狹窄，嚴重影響行車安全。

彰化縣烏溪堤岸道路工程，起點為國道三號和美交流道匯入濱海路交叉路口，終點至台十七線與興工路交叉路口，由魏明谷與立委陳素月等人向中央爭取經費，獲經濟部水利署核定補助。