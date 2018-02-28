〈中部〉嘉市托育補助延長至3歲 千戶受惠

2018-02-28

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市政府推動托育福利，今年起將托育補助從○至二歲延長至三歲，新增家有二至三歲幼兒可請領補助有二百戶，家有○至三歲幼兒符合托育補助戶數達到一千戶，市府也爭取到前瞻基礎建設計畫「公共托育家園」經費，規劃在西區保智大樓二樓設置全市第一所社區公共托育家園，預定九月上路。

首所社區公托家園 9月上路

市長涂醒哲日前在蔡英文總統到嘉市時，反映嬰幼兒托育補助年齡為○至二歲，幼兒園入學年齡卻是三歲，造成二到三歲間出現托育補助空窗期，建議中央修法增加補助，獲蔡允諾指示相關單位研議，不過在中央推出新制前，嘉市自力從今年元月起啟動新措施，將補助延長到三歲。

低收戶每月最高補助8千元

嘉市府社會處兒少及婦女福利科長莊彩鴦說，依市府補助標準，低收家庭最高可領到每月八千元補助，符合一般家庭補助標準者，最高每月補助六千元，補助對象的父母及新生兒須設籍嘉市一年以上，且托育地點位於嘉市，受理申請中。

一名林姓家長表示，以嘉市居家保母費用平均月收一萬四千元計算，市府延長托育補助年齡至三歲，銜接至送托幼兒園，減輕家庭負擔，不無小補。

莊彩鴦說，因公共托嬰中心設置場地難覓，政府推廣小規模的公共托育型態，前瞻計畫今年補助全台共設立四十所公共托育家園，嘉市已向衛生福利部爭取到二百七十萬元，市府配合自籌款五十萬元，將在保智大樓設置第一所社區公托家園，有四名托育人員，照顧十二名嬰幼兒，收費介於托嬰中心和居家保母之間，每月約一萬一千至一萬二千元。

此外，市府除在西區竹圍市場大樓三樓設置第一所公共托嬰中心，收托五十二名嬰幼兒，預定十月在大業國中設置第二所公托中心，名額四十名。