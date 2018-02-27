〈南部〉民調加權謊報年齡？ 2陣營掀戰火

2018-02-27

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長初選競爭激烈，昨天下午參選人在台北進行電視政見發表會時，不時有互相駁火的激烈場景。同一時間，這陣子攻防密集的陳亭妃及黃偉哲陣營再起戰火，陳亭妃陣營發言人蔡旺詮提供Line通訊軟體的截圖，質疑黃陣營幹部有誘導支持者在民調為加分而謊報年齡之嫌；黃偉哲的發言人邱莉莉則強調，是依據中央的民調說明手冊，並無誘導選民情事。

蔡旺詮表示，近日發現Line上有黃偉哲競選團隊曾文後援會幹部公開教導民眾，卅五歲以下「經權重調整後會加高」情事，因為民調辦法並沒此規定，似乎違反規定，並有誘導支持者為加分而謊報年齡之嫌。

蔡旺詮說，昨天已正式檢附相關證據向中央檢舉，呼籲各陣營應秉持公正理性嚴守中央民調規範，打一場民主公平的選舉典範，對人民才是負責任的表現。

邱莉莉則指出，支持者強調加權，是依據民進黨二○一八年直轄市長暨縣市長選舉提名初選民調說明手冊中，常見問題的第七項第五款，就有說明民調結果為什麼要加權。

她表示，根據黨中央說法，民眾的年齡與性別的分布有時候不一定跟實際人口結構吻合，如果不做加權處理，可能會有某一地區性別或年齡層的意象被高估或低估的現象發生，才有加權處理的民調方式。從蔡旺詮提出的截圖看來，並無誘導選民之情事。