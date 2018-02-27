〈南部〉《民進黨市長初選電視政見會》參選人爭取支持 攻防見火藥味

2018-02-27

〔記者蔡文居、劉婉君／台南報導〕民進黨台南市長初選昨天下午舉行電視政見發表會，六名參選人分別提出政見爭取支持，對於初選過程的紛擾也互有攻防，全場感受到濃濃火藥味。

黨內初選民調前最後一場政見發表會，六名參選人均出席，依序進行申論、回答資深媒體人陳敏鳳及財經專家汪潔民的提問。

顏純左表示，參選人中只有他參與過市政，任內謹守分際，秉持老二哲學，沒有任何操守問題，走遍各行政區里，只有他了解市政問題所在。當選後將引進大學院校，在溪北成立工業區，成立道教學校等，不讓溪北邊緣化。

李俊毅拿出一本雜誌，認為當事者要說清楚，他強調，其他參選同志都是現任立委，所提的政見都是立委可以做得到，但擔任立委時沒盡到該做的，還來說未來要做什麼，人民會相信嗎？他主張凍漲房屋稅、補助老人健保費、廣建停車場、普設公幼，「顧百姓」是他這次參選的精神。

黃偉哲說，大家是同志應該要團結，他的助理私人金錢往來，與他無關，卻一再被攻擊，但既然參選，攻擊、抹黑「一概由我承擔」，他千錘百鍊，禁得起考驗，當選後延續賴清德擔任市長時公開透明、廉能、有效率的政府，讓年輕人安心創業。

陳亭妃強調要用行動政府讓選民感受到政府就在身邊，她提出科技三軸帶動就業、青年返鄉、新農民返鄉，長照部分則結合中央和地方民間資源，介入社區整合，讓年輕一輩不用擔心父母親沒人照顧。

葉宜津表示，解決少子化問題，除了兒童津貼，義務教育也應往下延長一年，小孩應改學羅馬拼音，移植德國技職教育；她在立法院是最資深的交通委員，過去南市的三橫三縱、聯外道路，無役不與，對南市交通建設規劃更有概念。

王定宇指出，初選的目的不是證明候選人有能力把黨內同志打倒，而是透過良性競爭讓市民檢驗誰可以擔任市長，初選過程他沒有動員也沒辦後援會造勢，選擇和幼兒、青年與市民及老縣長陳唐山站在一起，用民進黨建黨的勤政、清廉、愛鄉土的心投入。