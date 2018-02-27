〈南部〉建物快篩 南市已完成850件

2018-02-27

政院宣布 全國4年投入60億

〔記者劉婉君／台南報導〕行政院長賴清德昨天宣布將投入四年六十億元預算，推動建築物快篩、耐震評估、重建補強、階段性補強及金融協助等措施，台南市早已進行，全市約一千七百六十一棟六樓以上的住宅大樓，已完成八百五十件，耐震評估則從三月初開始，受理都市計畫區內建築物所有權人申請初步評估及詳細評估補助。

工務局副局長王建雄表示，南市去年度已獲行政院補助經費，完成八百五十件建物快篩，其餘九百一十一棟今年度完成，從高樓層開始作業，目前已進行至七樓以上建物，後續將依結果，通知不符規定的建物所有權人，進行耐震能力初步評估。

在行政院宣布前，市府已針對耐震評估、重建補強、階段性補強部分提出計畫，依照都市危險及老舊建築物加速重建條例規定，訂定建築物結構安全性能評估費用補助辦法。

工務局指出，昨天宣布的政策內容還不明確，中央還會邀集地方開會，市府將會根據台南市既有的執行經驗及中央的相關規定，儘速進行全面性的調查盤點，並協助私人建物做評估，完成報告，做好準備，配合中央政策爭取。

工務局說，內政部近日已修訂建築物公共安全檢查簽證及申報辦法，將一定規模之建築物耐震能力納入檢查，由專業技術人員執行，台南市於民國八十八年十二月卅一日前取得建造執照、且面積在一千平方公尺以上供公眾使用的建築物，例如百貨公司、商場、電影院及旅館等，將做耐震能力評估強制納管。