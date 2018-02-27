〈南部〉爭新品種蘭花 種苗公司出價逾百萬

2018-02-27

〔記者邱芷柔／屏東報導〕台灣蘭花育種者協會昨天在潮州鎮的永宏蘭藝坊舉辦首屆首屆蘭花新品種交易發表會，展出多達兩百五十八種新品蘭花，吸引國內外業者與會，有種苗公司相中蝴蝶蘭紅花系列品種，向業者開出一百二十六萬元的價格爭取品種權，展現台灣育種實力。

透過生物技術，從花型、花色、花期、香味等逐代篩選，讓蘭花展現千萬種姿態，交易發表會以「扎根」為主題，展出了兩百零七種蝴蝶蘭、二十六種嘉德麗雅蘭及二十六個其他品種蘭花，其中花序排列整齊、花形碩大的紅色蝴蝶蘭，吸引國內種苗公司開出百萬價格爭取品種權。

台灣蘭花育種者協會監事楊昌榮說，蝴蝶蘭是台灣花卉重點產業，創下外銷產值逾五十億元的亮眼成績，不同國家因風俗民情、宗教信仰互異，而有不同的喜好，像是日本、歐美國家喜歡白色花系，中國、東南亞等國家則喜歡紅色花系，種苗業者會評估該品種的市場接受度，買下品種權或是與育種者協定合作模式，再透過大量生產創造更多利潤，品種權從數十萬到數百萬不等。

永宏蘭業總經理林畯騰指出，台灣在蘭花產業整體戰力上無法與分工精細的荷蘭競爭，也趕不上中國的產量，因此培育出符合業者期待品種的「育種者」是台灣優勢，過去育種者、種苗業者、組織培養業者到貿易商等之間缺乏連結平台，透過交易發表會，能改變過去產業欠缺連結的劣勢，讓蘭花品種經濟扎根台灣。