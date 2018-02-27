〈南部〉金峰溫泉路斷禁入 遊客揪團擅闖

2018-02-27

無視告示 外地客到野溪泡湯露營

〔記者王秀亭／台東報導〕金峰鄉知名的金峰溫泉三年前因梅姬颱風重創，通往溫泉的產業道路崩塌且地質不穩，春節以來已有五十餘輛登山吉普車、休旅車，約八十餘人，不顧金峰鄉公所的禁止進入告示，揪團大陣仗到野溪溫泉露營泡湯，大武警分局表示，員警發現後立即前往勸離，更呼籲眾不要擅闖，否則依法開罰。

冬天泡湯好享受，不少民眾偏好到大自然環抱下的野溪溫泉，邊泡湯邊賞美景，金峰鄉嘉蘭村的金峰溫泉遠近馳名，卻在一○五年梅姬颱風時重創，溫泉池被掩埋，通往溫泉的產業道路路基坍塌，山壁土石崩落，地質不穩，且常有落石，迄今尚未修復，金峰鄉公所考量遊客安全，在通往山區的路口處設禁止進入告示牌。

雖設告示牌，仍阻擋不了民眾造訪的熱情，甚至被稱為「吉普聖地」，大武警分局表示，春節又是學生放寒假期間，每天都有不少吉普車、休旅車在未經申請許可下，冒險進入，還在金峰野溪溫泉紮營泡湯。

假日可見吉普車冒險進入 警勸離

大武警分局表示，只要是連續假期、週休二日都可見吉普車進入，金峰分駐所員警發現後，會同金峰鄉公所進行聯合稽查，春節以來已勸離五十餘輛車、八十餘名遊客，幾乎都是來自外縣市，擅闖的遊客雖配合立即離開，卻也敗興而歸。

金峰鄉長宋賢一表示，金峰溫泉及聯外道路東六十四線因梅姬颱風重創後，幾經修復，又面臨多次風災及豪大雨侵襲而毀壞，金峰溫泉部分，在工研院建議下，維持原有溫泉泡湯功能外，將發展地熱發電，已向原住民委員會辦理土地撥用，未來要爭取經費修繕，目前不對外開放；東六十四線沿山壁而建，遇豪大雨就沖刷坍塌，計畫以橋樑方式解決現況，已提報公路總局，進入規劃階段，初估經費六千萬元。

大武分局提醒，金峰溫泉目前尚未對外開放，且該地區屬山地經常管制區，未經申請許可擅自進入者，將依據國安全法第七條第一項移送法辦，可處六個月以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣一萬五千元以下罰金。