〈南部〉今年火力不減 3月1日來鹽水犁蜂炮

2018-02-27

〔記者楊金城／鹽水報導〕今年「蜂」更大、「沖」勁十足，最熱鬧、刺激的鹽水蜂炮民俗活動三月一、二日登場，有大炮城貼出門聯：「你吶不驚痛ㄟ這你來，絕對彈尬呼你哀哀叫」，橫批：「好膽就麥走」，讓人會心一笑；綁炮師父說，今年約有二百座蜂炮城，維持往年的「火力」。

春節過後，鹽水人的「過年」才正要開始，迎接元宵「南蜂炮」，市區一些蜂炮城近日已開始綁炮製作，蓄勢待發，等著遊客體驗犁炮仔找刺激。

今年造型炮城不見往年的海賊王、凱蒂貓、海綿寶寶，較可惜的是，部分傳統超大炮城、巨炮城也不再綁製，倒是機車造型、「蘋蘋安安」水果造型炮城重出江湖，王船花燈炮城、福南宮、廣福軒的超大炮城、龍護宮太子爺炮城、鎮南宮「蜂迷鹽水」、「春風賀歲」兩座巨炮城今年則維持。

鹽水蜂炮主炮城「狗來富、旺旺來」，預計元宵節三月二日晚上九點在鹽水國中操場蜂炮集中施放區施放，主炮城由三座四十台尺的LED花燈炮城組成，號稱有六十萬支蜂炮。

新出現的有儀天宮一口氣推出羅伊消防車炮城、月老炮城、媽祖炮城、史迪奇炮城，儀天宮宮主蔡富傑說，放蜂炮是鹽水特有的民俗活動，希望集信眾力量，每年設計新炮城，吸引遊客到鹽水犁蜂炮，儀天宮有五座炮城，將在三月一日晚上十一點施放。