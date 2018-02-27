〈南部〉左營舊城東門段佔用戶 市府允爭取補償

2018-02-27

〔記者王榮祥／高雄報導〕左營舊城東門段部分公有地長期遭佔用，導致四四三公尺城牆埋沒民宅間，高雄市政府推動「見城」計畫欲重現國定古蹟，又需顧及住戶權益，經立委居中協商，市府承諾協助佔用戶爭取合理補償。

國定古蹟左營舊城為台灣第一石城，全城五十一．二八公頃，城牆二七二六公尺，部分城牆或遭佔用、或遭毀損。

見城計畫 20億再造歷史現場

文化部前年核定「見城」計畫，由高雄市政府以八年時間、廿億元經費，再造舊城歷史現場，計畫內容包括舊城殘跡修復、引水恢復護城河舊貌、南門連結城牆等，是台灣有史以來最大規模的文化資產計畫。

城牆外1.9公頃遭佔用 共156戶

但位於舊城東門段約四四三公尺的城牆外，有塊面積約一．九公頃的公有地長期遭佔用，共一五六住戶；部分住戶將城牆作為自宅其中一面牆、甚至在城牆上開窗，四百公尺古蹟也多埋沒在民宅裡，與一旁城牆無法串連。

文化局為再造歷史現場，將屬於民眾的國定古蹟恢復原貌，去年曾開說明會，後來住戶成立自救會爭取權益，日前則由立委劉世芳促成文化局與自救會首度面對面協商，會中雙方理性交換意見，作為後續溝通基礎。

文化局表示，重現國定古蹟是既定方向，且被佔用土地九十九％屬公有地，也降低爭議，佔用地先前已完成查估，但不會立刻進行下一階段處置，希望與住戶多溝通，同時協助住戶爭取合理補償。

文化局正研議多個配套

文化局強調，舊城東門段城牆復舊具合法與正當性，但勢必對佔用戶造成衝擊，文化局正研議多個配套，除協助爭取合理補償外，還會提供社福資源給弱勢戶、輔導美食商家移轉經營地點等，盼歷史與居民權益能同樣獲保障。