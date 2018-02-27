〈南部〉南灣七彩遮陽傘 暑假前換天空藍

2018-02-27

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁地區近半年負面消息頻傳，除了消費糾紛，最為人詬病的還有南灣沙灘「七彩」遮陽傘，在屏縣府、墾管處及當地業者多次協調後，今年暑假前將全面統一換上天空藍色遮陽傘，希望逐步改善整體觀光形象。

「當地業者都有自覺要改善觀光環境。」墾管處遊憩課指出，目前南灣沙灘上的遮陽傘數量約在四百把上下，首批將統一製作七百把遮陽傘方便損壞替換，耐用度及色澤都經過業者同意，造價與原本使用的七彩款式差不多，不再容許其他顏色遮陽傘「亂入」。

南灣堪稱是「墾丁」的代名詞之一，說到「特產」陽光、沙灘、比基尼，各國遊客幾乎都認定腹地廣闊的南灣沙灘是最佳遊憩地點，也是恆春半島水上活動最盛行的區域，但混亂的出租遮陽傘，常被認為是一種觀光落後指標，雖有顏色統一聲音，多年來卻難順利整合。

這一年來墾丁地區觀光業負面消息多，屏縣府觀傳處及墾管處再次提出改變沙灘形象的第一步，去年底陸續開會整合，終於獲得業者共識，投票選出「天空藍」色的遮陽傘，未來南灣沙灘景致可望耳目一新。

目前墾丁船帆石沙灘及小灣都有業者自主採用米白色遮陽傘，近年人氣最旺的白砂海灘則採紫藍色系，範圍及遮陽傘數量最大的南灣改變後，恆春半島各大沙灘有機會脫離「七彩」傘海景觀。

南灣水上活動業者表示，他們並非喜歡用七彩顏色遮陽傘，但七彩傘堅固耐用，又容易取得，現在有官方協助整合，大家都舉雙手贊成，希望美麗的景觀能重新找回遊客。