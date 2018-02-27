〈台北都會〉228的女兒們… 「溫柔視角」紀念特展

2018-02-27

〔記者沈佩瑤／台北報導〕紀念二二八事件七十一週年，台北二二八紀念館自三月八日起至七月八日期間，將舉辦「二二八的女兒紀念特展」，除展出訪談影音紀錄、情境重現等資料文物外，同時結合多項活動如講座、導覽，透過女兒的溫柔視角緬懷受難先人。

訪談影音 表達對父親的思念

台北二二八紀念館館長蕭明治表示，過去的展覽比較著重在受難者，但今年已是第七十一週年，希望能用不同的角度回顧、紀錄二二八事件。

蕭明治說，之前雖曾舉辦過母親、兒子的特展，然而大致是以男性角度為主，今年特別選在三月八日婦女節這天開展，除了呼應婦女節外，也希望能藉著女兒的視角，用更溫柔的方式看待二二八。

「有些第二代的女兒甚至已經七、八十歲了！」紀念館長期與家屬保持聯繫，此次以口述訪談的方式，鼓勵這些「女兒們」站出來，表達對父親的思念、對政府處理二二八的期待。

展場也設計了擬人化的家庭擺設，讓參觀民眾可以走入女兒們在家中期待父親身影的情境之中。

此外，特展將安排多場講座，講者包含台北教育大學台灣文化研究所專任教授李筱峰、中研院台灣史研究所長許雪姬、輔仁大學歷史系教授陳君愷、台北藝術大學助理教授林瓊華等，並將邀請二二八的女兒們擔任與談人，或上台分享生命經歷。

228音樂會 今晚中山堂登場

另一方面，二二八音樂會暨紀念晚會今晚在中山堂登場，二二八受難者王添灯外孫女黃秀婉與海島演劇首度合作，以戲劇方式重現二二八事件委員會形成、開會後遭官兵抓捕的台灣歷史。