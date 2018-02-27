〈台北都會〉餐飲場所遭檢舉 美食街老鼠最多

2018-02-27

〔記者周彥妤／台北報導〕據台北市衛生局統計，去年北市食品衛生檢舉案件近二千五百件，約有五百件為民眾反映餐飲場所有老鼠或蟑螂等病媒出沒，其中百貨公司及轉運站的美食街為最大宗、佔三成。衛生局表示，預計最快今年六月起，強制北市百貨公司及轉運站美食街業者，於營業場所標示環境清潔消毒方式與頻率、負責廠商及申訴專線，違者首次開立七日內改善通知單，屆期不改將開罰六萬元至一百五十萬元。

百貨公司及轉運站美食街佔3成

衛生局另指出，今年一月啟動美食街餐飲櫃位食品衛生稽查專案，共抽查北市卅四處百貨公司及轉運站美食街，合計一百六十八家餐飲業者的食品衛生，初查有五家業者現場有蟑螂病媒出沒情形，包括遠企購物中心遠企店的Oriental Curry、銀魚泰式料理、雪獄山韓式料理，以及誠品生活敦南店的印度支那越南料理、Qsquare京站時尚廣場的通堂拉麵京站店，經複查均已改善。

北市府參議兼代衛生局食品藥物管理科長王明理表示，首次發現店家病媒問題，會先開出限期改善單，業者須於七天內完成消毒作業，若複查未通過，將依法開罰六萬元至二億元罰鍰，並且將公告店名。

將強制業者標示清潔方式與頻率

王明理說，民眾檢舉餐飲場所有老鼠或蟑螂等病媒出沒，其中百貨公司及轉運站的美食街為最大宗，比率佔三成。她提到，最快自六月一日起，將依「台北市食品安全自治條例」，強制美食街餐廳櫃位於營業場所標示環境清潔消毒方式（如放餌劑、除蟑消毒）與頻率、負責廠商及申訴專線，違者首次開單限期七日內改善，屆期不改將開罰六萬元至一百五十萬元。