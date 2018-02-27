〈台北都會〉民進黨新北議員提名 10個選區34席

2018-02-27

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨中央黨部昨天公告直轄市議員提名初選相關事項，新北市十個區域選區將提名卅四席，與本屆提名額度相同，預計三月十三日前完成協調，協調不成的選區將於三月十九日到五月十五日期間，與其他直轄市每天抽籤，決定當晚哪些選區進行全民調。

民進黨本屆在區域市議員部分，也提名三十四人參選，結果當選二十九人。

民進黨中央昨天公告的新北市議員提名名額，第一選區（石門、三芝、淡水、八里）兩席、第二選區（新莊、五股、泰山、林口）五席、第三選區（三重、蘆洲）六席、第四選區（板橋）五席、第五選區（中和）三席、第六選區（永和）兩席、第七選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）六席、第八選區（新店、深坑、石碇、坪林）兩席、第九選區（瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）一席、第十選區（汐止、金山、萬里）兩席。

另外，第十一、十二選區的原住民提名名額雖未公布，但原則上仍與本屆一樣，將各提名一席，總計將提名卅六席。

民進黨新北市議員的提名作業，預計從三月五日展開領表登記至三月九日，三月十三日之前完成各選區的協調，協調不成的選區才辦理全民調的黨內初選。

另一方面，國民黨新北市長黨內初選，將在三月二日公告登記，七日截止登記，市黨部希望在三月廿五日之前確定人選。