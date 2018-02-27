〈台北都會〉《追思228》受難者及家屬 近千人目前設籍新北

2018-02-27

〔記者賴筱桐／新北報導〕發生於一九四七年二月二十七日的台北市查緝林江邁私菸案，引爆二二八事件及後續的白色恐怖，根據新北市二二八總會的調查，當時的台北縣幸無大規模的衝突、暴動或屠殺，死傷情形因此比其他縣市少，但受難者或家屬目前設籍在新北市的人數高達九百八十五人，是全國最多。

新北市二二八總會理事長洪顯詔指出，二二八在台北縣並無大規模的抗爭衝突，主因是當時台北縣人口不多，事發地點在台北市，往南蔓延到台中、嘉義、高雄等地，基隆因為有港口，經商貿易往來頻繁，加上國民政府軍隊由基隆登陸，導致基隆等地的秩序混亂且傷亡慘烈，目前設籍在新北市的受難者及家屬，多數是從中南部遷居來此。

洪顯詔表示，要研究二二八，必須從日治殖民時期開始，到國民政府接收台灣以後的歷史脈絡探討，當時弊端叢生的政治、經濟與民生等問題，導致台北市的查緝私菸成了引爆民怨的導火線，二二八在全台多地烽火連天，凸顯台灣人民心中對國民政府諸多惡政的強烈不滿。

洪顯詔解釋說，台灣人受日本殖民統治五十年，思想比較封閉，對於從中國戰敗來台的國民政府，在政治、文化等各方面完全不了解，但國民政府卻抱著戰勝者、征服者的「施恩」心態來到台灣，在資訊不流通的情況下，日積月累產生誤會，造成怨恨及猜忌加劇，再加上受到台灣共產黨等有心人士煽動，最終釀成歷史悲劇。

在新北市政府協助下，新北市二二八總會於一○三年成立，目前會員人數有一百四十二人，定期舉辦聯誼活動、史實研討會，並出版二二八口述歷史專書與影像紀錄，讓後代子孫透過不同管道了解歷史、還原真相，也撫慰受難者及家屬的心靈。