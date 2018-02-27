〈台北都會〉重複繳罰單 5年高達686萬

2018-02-27

〔記者沈佩瑤／台北報導〕許多民眾接獲交通罰單一肚子悶氣，然而北市交通裁決所統計發現，截至近五年來，竟有近九千件重複繳納罰單、重複繳納金額高達約六八六萬元。北市交通裁決所表示，自三月一日起將在裁決所網頁提供查詢服務，取代原本以掛號信通知的方式；重複繳納的民眾只要填寫退款申請書，將資料親自或寄送到裁決所，申請完成後一至兩週內便可收到退款。

銷案時間有落差 造成重複繳

交通裁決所違規裁罰課長吳素禎表示，由於現在繳款方式多元，即使罰單不在手上，也可到超商列印繳款單，但因不同繳款方式的銷案時間有落差，造成重複繳款情形。

「拿罰單到超商繳款的需要兩到三天才會銷案，實務上發現不少民眾繳款後請人代辦過戶，代辦業者沒查到繳納資訊又去繳。」吳素禎說，也常發生家人代繳未告知，因此重複繳納的狀況。

過去裁決所會寄重複繳納通知信到民眾戶籍地，結果常因民眾居住地和戶籍地不同，導致未完成退款；經統計發現，一○二年至一○六年間，累計仍有八九五一件未完成退款，重複繳交的金額高達六八六萬三一九○元。

裁決所表示，過去民眾都是被動告知有重複繳罰款情形，將從三月一日起，提供民眾查詢有否重複繳納交通違規罰鍰服務，並提醒民眾，繳款前如不確定是否已繳納過該筆違規，也可利用超商內的多媒體機，或至公路監理服務網查詢，以免重複繳納。

3月起可上裁決所網頁查詢

吳素禎說明，若民眾發現有重複繳納情形，可直接在裁決所網頁上下載退款申請書，連同帳戶影本、繳款證明、切結書等資料，將紙本親自或寄送到裁決所，除了提供匯款、領現等退款選項，不方便提供帳戶或是親自到裁決所領取現金的民眾，也可以勾選匯入代領人帳戶，申請完成約兩週內可收到退款。