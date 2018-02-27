〈台北都會〉40校、1.2萬戶公宅 3月加入「種電」

2018-02-27

天母國中光電設置成果發表

〔記者鍾泓良／台北報導〕產發局為響應政府能源新政策，將完成卅九處市有房地屋頂閒置空間太陽光電建置，其中天母國中為北區中小學最大太陽光電設置量。台北市副市長林欽榮昨到天母國中參加成果發表會，校方由學生說明天母國中光電成果。林也在會中宣布，三月一日起，全市將有四十所學校陸續種電，同時一．二萬戶公宅將加入光電設備，並作為智慧微電網示範場域。

林欽榮致詞表示，天母國中為台北市北區中小學最大太陽光電設置量，設置容量約四百廿四．八瓩，市府也將比照天母國中經驗，教育局及產發局三月起繼續聯手提供預定有四十所學校屋頂設置太陽光電板。

林欽榮說，台北緯度較高，陽光品質不如南部，過去一直無法推動太陽能，但市長柯文哲上任後還是認為須推動。他也提到，天母國中由學生向市府做簡報，「這些孩子都應該是我們推動再生能源最好的代言人。」

39處將完成 每年收300萬回饋金

產發局指出，北區廿四處屋頂閒置空間太陽光電已於去年十一月全數完工，設置容量高達四千兩百六十七瓩，南區也預計今年六月前全數設置完成，預計設置容量可達兩千四百瓩以上，全數完成後每年發電量可供約一千七百家戶一年用電量，一年可減少約三千公噸二氧化碳排放，相當於提供八座大安森林公園碳吸附量，市府每年更可收取約三百萬元的發電回饋金。

產發局表示，推廣太陽光電發電設置的「追日計畫」，在短短的三年內將北市光電設置量從一○四年的三四一三瓩提升到一○六年的一萬○五○一瓩，預計在一○七年可達到一萬兩千瓩以上的設置量，除了公部門的積極設置外，一○七年產發局再次提出私人設置光電補助，補助比例高達全國之冠。