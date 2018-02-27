〈台北都會〉《北北基桃》客製化公車上路 2線僅13人搭乘

2018-02-27

業者：客源養成需要時間

〔記者何玉華／新北報導〕北北基桃四個市共同推動的「跳蛙公車」客製化路線，第一波「淡水新市鎮─板橋」的早上上班、「板橋站前路─永和永元路」的晚間返家兩條路線，昨天首日發車，總計只有十三人搭乘，與當初每條募集門檻廿人有段差距；客運業者表示，客源養成需要時間，先試辦幾個月再檢討；交通局說，將在APP增加搭乘意願調查，更精準掌握實際搭乘人數。

收費比照一般公車 月票八折

「跳蛙公車」的收費方式比照一般公車，每段票同樣是十五元，購買月票享有八折優惠。

「淡水新市鎮─板橋」路線，早上七點十分從淡水新市鎮發車，經淡水區新市二路、中山北路一段沿線的捷運紅樹林站、竹圍站到捷運新埔站及板橋公車站，行駛時間約六十分鐘；昨天搭乘首班車的劉小姐說，以往通勤時間約九十分鐘，昨天只花六十分鐘，擺脫上班遲到的噩夢。

交通局：將增搭乘意願調查

不過，昨天實際搭乘人數與參與募集的人數出現不小落差，「淡水新市鎮─板橋」只有九人搭乘，「板橋站前路─永和永元路」路線更只有四人搭乘而已。交通局運輸管理科長林碧芬表示，搭公車有一定的習慣路線，也不會搶頭香，民眾可能還在觀望中，需要一些口耳相傳的時間，為了更精準掌握乘車人數，將在「跳蛙公車」APP的準備階段前，增加搭乘意願的調查。

交通局主任秘書吳國濟說，要民眾改變既有的乘車習慣，要有一段調整期，而且民眾對於「自己的公車路線自己創造」、快速開通，仍覺得難以置信甚至頗有疑慮，但這些路線都經過交通局審查通過，民眾可以放心搭乘。