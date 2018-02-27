〈台北都會〉新北電動汽車路邊停車 每日3小時免費

2018-02-27

減少空污 三月一日起上路

〔記者何玉華／新北報導〕新北市「路邊收費停車場電動車停車優惠要點」將從三月一日起施行，提供電動汽車在路邊停車每天三小時的免費優惠，電動機車是當天免費（不得跨日），鼓勵市民踴躍使用電動汽、機車，減少空污。

電動機車單日免費 跨日照收

交通局長王聲威表示，新北市汽車的路邊收費平均停車時間約兩個小時，為避免久停影響一般汽車的權益，提供電動汽車當日三小時的免費停車優惠，第四小時起按原收費標準收費，電動機車在路邊停車是當日免費，但跨日續停仍按正常收費。

不用出門 上網就能申辦

交通局停車營運科代理科長陳世雄指出，擁有公路監理機關登記在案的電動車的車主，即日起可到交通局「路邊停車費查詢服務網」（https://parkweb.traffic.ntpc.gov.tw/）點選「電動車優惠」，輸入車號及聯絡方式，線上申辦電動車停車優惠，或下載優惠申請表以郵寄、傳真方式辦理，或到停車管理場申辦，交通局會以簡訊或電子郵件回覆車主申請成功及優惠適用日期，不用出門就可完成申辦作業。

陳世雄說，只要電動車的牌照合法使用，停車優惠沒有期限，申辦符合資格的車號，在新北市路邊收費路段停車，開單設備會事先載入電動車資料庫，收費時自動給予電動車停車優惠，車主不用擺放任何證明文件，也免除定期換發的困擾。

身心障礙者車輛 不適用

此外，申辦優惠成功的電動車，一旦牌照註銷或積欠公有停車場停車費三百元以上，將取消優惠資格，並追繳從註銷日起的優惠金額或欠費，車主繳清欠費後可再重新申辦停車優惠；目前已享有停車優惠的身心障礙者車輛，基於使用者付費及公平原則，不再重複提供電動車路邊收費的停車優惠。