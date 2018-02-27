〈北部〉鄉長PK議長延長賽 黃錫墉揚言退黨

2018-02-27

〔記者張議晨／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣三星鄉縣議員初選，爆出「代接電話」爭議，落敗的三星鄉長黃錫墉，質疑民調過程不公，向黨中央申訴，黨中央回函要求縣黨部依黨內初選規定辦理。宜蘭縣黨部主委林進財說，案子已進入司法程序，在判決結果出來前，仍會提名初選勝出的陳文昌。黃錫墉則不滿表示，若縣黨部不照規定，他會「離開」民進黨參選到底。

三星鄉僅一席縣議員，民進黨現任議長陳文昌爭取連任，鄉長黃錫墉屆滿要轉換跑道，兩人協調不成，用電話民調決定誰勝出，一月廿三日民調結果，由陳文昌以六十％支持度勝出，遠高於黃錫墉卅％。

指控縣黨部與對手唱雙簧

但黃指控陳陣營爆出「代接民調電話」爭議，到宜蘭地檢署提告違法，並蒐集證據向縣黨部申訴。不過，黃錫墉說，申訴三次全被縣黨部「已讀不回」，在春節前轉向黨中央自訴，黨中央回函要求縣黨部「應依規定辦理」。

黃錫墉指控縣黨部主委林進財與陳文昌「唱雙簧」，刻意讓他申訴無功，希望縣黨部依黨中央回函，回歸「民進黨候選人提名條例」第十一條之一規定，將初選作弊者除名。黃錫墉說，他是民進黨十八年黨員，若縣黨部仍不甩黨中央回函，他會「離開」民進黨另闢參選途徑。

黨部主委：依執委會決議 提名

林進財說，案子已進入司法程序，在判決確定前，縣黨部仍依執委會決議提名陳文昌參選，至於黃錫墉是否要退黨？那是他個人自由，其他部分不予回應。