〈北部〉《追思228》宜蘭受難逾30人 張文義：造成集體恐慌

2018-02-27

與學者完成「噶瑪蘭二二八」口述歷史

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕一九四七年的二二八事件，宜蘭縣受難者逾三十人，北從頭城媽祖廟、南到蘇澳烏石鼻都有人遭槍決。宜蘭縣二二八受難者關懷協會理事長張文義與清大副教授沈秀華完成台灣第一本二二八口述歷史紀錄「噶瑪蘭二二八」；張文義說，二二八造成台灣社會集體恐慌與人心扭曲。

「沒有經過法律審判，被扣上共匪帽子，半夜就被抓走。」張文義就讀文化大學日本研究所時，開始對台灣歷史有深入接觸，在二十七年前，開始展開宜蘭地區二二八口述歷史調查。他說，經過訪談，宜蘭受難人數約三十到四十人，大部分是地方仕紳。

慶元宮前死傷慘重 7人含冤遭槍決

張文義指出，當時宜蘭醫院院長郭章垣、宜蘭農校代理校長蘇耀邦等意見領袖，都突然被抓走槍斃，有人親眼看到丈夫、父親被抓走，有的甚至還沒出生就沒了爸爸；郭章垣被抓時，妻子懷有身孕，遺腹女郭勝華直到現在仍相當痛心，「為何殺我爸爸？」是家屬永遠的痛。

除了郭章垣、蘇耀邦，還有許多警察突然被逮捕。張文義說，頭城慶元宮前死傷慘重，七人含冤遭槍決，包含當時擔任宜蘭警察的呂金發、賴阿塗、曾朝宜、宜蘭警察課代理課長葉風鼓，和台灣銀行宜蘭分行行員林蔡齡。

死傷人數仍未明 政府應全面統計

張文義表示，二二八把台灣菁英屠殺殆盡，才有利國民黨對台灣的統治，菁英被殺，人民更加恐懼不敢行動，造成有理想的年輕人不敢參與政治，劣幣趨逐良幣，緊接著白色恐怖全台噤聲。

二二八迄今已七十一個年頭，張文義說，二二八轉型正義根本沒做到什麼，至今兇手未正式公布，轉型正義當然不是報復，是要釐清真相，還原歷史事實，現在連人數死傷多少都不清楚，政府應透過戶籍資料全面統計，才是真正轉型正義的第一步。