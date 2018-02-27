〈北部〉花蓮災損70億元 縣長促中央發消費券

2018-02-27

〔記者王錦義／花蓮報導〕○二○六花蓮地震災後重建，依花蓮縣政府羅列出地震災害損失及重建需求，預估總金額七十多億元。花蓮縣長傅崐萁率縣府各局處長參加行政院「花蓮震災救助及重建專案小組第四次會議」，簡報說明花蓮災情處置及重建作業。傅崐萁建議行政院研擬發放「國民消費券」，以拉抬花蓮疲弱的經濟現況。

七十億元災損中，以觀光相關產業災損金額四十八億元最多，內容包含旅宿業的廿三億元（包括今年上半年短收的觀光損失）以及石材業損失廿億元；其次為公共建設修復重建約十四億元居次；另針對十七名罹難者發放死亡慰問金每人五百萬元，加上其他受傷慰問二百八十七人及住居所倒塌、警戒管制等生活慰問二百三十九戶，計需發放一億三千多萬元各項生活扶助金。

傅崐萁說，針對罹難者撫卹、受災戶重建，以及觀光、石材產業振興等，經仔細研議後，已有相關結論，爭取在三月份相關計畫就能儘快核定，讓所有資源落實到地方政府，進行振興計畫。

傅崐萁說，希望中央「全額補助」花蓮地震災害相關復原重建經費，縣府不需另提地方配合款。他也爭取花蓮縣政府今年度總預算中，各類計畫型補助、花東基金等地方配合款合計三點五七億元，地方財力無法負擔，希望由花東基金出地方配合款，縣府不出資配合款。

另外，為強化未來救災能量，縣府也爭取近六億元，新建消防廳舍、偏鄉智慧雲端救護提升及建置防災教育館，還有採購特種搜救器材車及救災越野車，同時建置特搜隊訓練基地，建請比照台東縣尼伯特重建專案，全額由花東基金支應。