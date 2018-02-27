〈北部〉泰觀光團遊花蓮 立委帶路親導覽

2018-02-27

駐泰代表牽線 30餘記者、網紅參訪

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮地震影響觀光產業，駐泰代表童振源主動組成「振興花蓮觀光泰國參訪團」，在立法委員蕭美琴與交通部觀光局、花蓮縣政府共同協助下，帶領三十多名泰國主流媒體記者、網路名人（網紅）、旅行業者與僑胞，昨起來花蓮旅遊三天，並對外宣傳花蓮觀光，提升花蓮在海內外的觀光知名度，替花蓮觀光業者加油打氣，期盼花蓮觀光產業能夠「否極泰來」。

蕭美琴說，花蓮是台灣的觀光大縣，有著豐富且多元的自然、人文觀光資源，全縣有近八成就業、產業與經濟活動直接或間接與觀光相關。○二○六花蓮地震讓市區出現災損，花蓮中區、南區幾乎不受震災影響，卻嚴重打擊海內外遊客對花蓮的觀光信心。目前花蓮正進行災後重建工作，民生與經濟活動幾乎恢復正常，接下來就是推動觀光復甦與振興。

夜宿太魯閣 蕭美琴隨團介紹

在童代表積極促成下，組成這次「振興花蓮觀光泰國參訪團」。蕭美琴說，成員包括泰國主流媒體記者、網紅、旅行業者與台商，二十五日從泰國飛台北，昨搭火車參訪花蓮，第一天行程先到花蓮縣府聽取簡報，瞭解花蓮觀光資源特色，昨晚住宿太魯閣國家公園布洛灣山月村，體驗太魯閣族文化。

蕭美琴說，行程接下來安排團員前往花蓮各觀光景點旅遊，希望藉由媒體報導增加花蓮在國際社會的知名度，並規劃符合泰國市場的旅遊商品，也讓台商以實際行動力挺花蓮觀光業者，增加民眾對花蓮觀光的信心。

蕭美琴說，感謝童振源大使對花蓮觀光的支持，在第一時間就表達關心與願意協助，並積極促成這次的參訪團，希望藉由參訪團與媒體的宣傳，讓海內外民眾可以看到花蓮即便歷經震災，但已快速進行復原，歡迎民眾以實際行動支持花蓮的觀光，花蓮依然美麗，花蓮歡迎大家；她也將隨團導覽，親自介紹花蓮私房景點，讓參訪團可以更深入認識花蓮的自然與人文景點。