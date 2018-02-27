〈北部〉清大「蘇格貓底」 變新住民童書繪本館

2018-02-27

〔記者洪美秀／竹市報導〕清華大學校園內的蘇格貓底二手書屋，原以中文及英文藏書為主，但主人「貓哥」林群開著「行動書屋」到原民部落及偏鄉發現新住民日漸增多，於是到東南亞七個國家購買童書繪本，將二手書屋轉型為「新住民」童書繪本館。

林群說，希望透過文字、語言的交流，讓台灣新住民之子也能認識、了解「媽媽」家鄉的文化和故事。

林群說，這幾年開著行動書屋到處跑，發現高山部落及偏鄉出現許多新住民臉孔，來自越南、印尼及泰國和柬埔寨等，於是思考把二手書屋轉型為「新住民」童書繪本館，利用假期到這些國家採購當地最新及著名的童書繪本回台灣，甚至請友人幫忙代訂書籍。

林群說，目前已有越南、泰國、馬來西亞、柬埔寨、印尼及菲律賓等六個國家的童書繪本，最近還會採購緬甸的童書繪本，免費提供閱讀，未來也會放進「行動書屋」車內，到高山及偏鄉部落，提供新住民和她們的孩子免費閱讀。

這些不同國家的童書繪本，內容精彩，充滿童趣，更看到台灣插畫家「幾米」的越南版童書繪本，超感動。

林群說，現在政府推動新南向政策，新住民的下一代是未來台灣的人才庫，需要透過他們回到母親的家鄉推動事業及文化交流，因此讓他們認識「媽媽」家鄉的語言及文化是重要課題。