〈北部〉《天穿日小檔案》客家節慶也是全國客家日

2018-02-27

每年農曆正月廿是客家天穿日，相傳源自古代女媧補天的傳說，客家族群每逢「天穿日」都會放下工作忙裡偷閒，後來被定為「全國客家日」。

新竹縣政府和新埔鎮公所民國一百年將元宵燈會和全國客家天穿日結合一起慶祝，成了新埔特有的巨型移動花燈踩街秀，是地方年度盛事，被客委會列入客庄十二大節慶之一。

地方耆老說，以前新埔人過元宵有個「罵街」活動， 「街頭」、「街尾」分組互嗆，為了一爭輸贏，有人製造小型、可以推著走的花燈吸引人家注意所罵的內容，這就是花燈踩街的前身。（記者黃美珠）