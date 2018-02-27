〈北部〉新埔花燈迎天穿 義大利主燈助陣

2018-02-27

〔記者黃美珠／新埔報導〕新竹縣新埔花燈迎天穿活動將在三月二日、三日登場！今年主燈「就柿旺」邀請義大利籍插畫家Stefano（朱米傑）與台灣妻子朱耀紅共同創作，新埔鎮長林保祿說，三月三日晚上六點半「就柿旺」將引領另外四個大燈，與四十組隊伍表演踩街秀。

林保祿說，主燈「就柿旺」與另四個大燈「旺旺來」、「柿染的交織」、「花現新竹茶花」、「女媧」都會三百六十度旋轉，將與踩街隊伍在新埔國中集結後出發。

出發前一個小時，新埔國中的會場有「好客粄條創意料理」、「粄條製作示範」等活動，提供一千人份的粄條供一人一份免費試吃。

明華園戲劇總團三月二日晚間會在新埔鎮藝文廣場演出「八仙傳奇」為三日的踩街先暖場。

新埔警分局三日中午十二點起，管制踩街路線新埔中正路兩側，禁止停放汽車。下午三點四十分後，中正路禁止所有車輛進入，在新行政大樓周邊、和平街、文德街、中正一街、民生街、成功街、楊新路、內思路及仁屋一街也開始管制，只限管制區內住戶車輛才能進入。

義大利經貿文化推廣辦事處代表Donato Scioscioli（蕭國君）昨天與新竹縣長邱鏡淳、新埔鎮長林保祿為活動宣傳，希望用「新埔會移動的花燈」做一場民俗文化的國民外交。

蕭國君說，這是很特別的經驗，有機會了解這個台灣在地的民俗文化。花燈在義大利也是一項傳統文化。他希望朱米傑所創作的「就柿旺」能讓大家旺上一整年。

朱米傑說，這次的經驗有助兩個不同國家、民族文化的激盪和交流，感謝創作過程中很多鄉親熱情支持。