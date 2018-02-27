〈北部〉前瞻補助1.5億 新竹漁人碼頭改善水環境動工

2018-02-27

將改善漁港景觀道路

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府獲行政院前瞻基礎建設計畫核定補助一點五億元，改善新竹漁人碼頭水環境，昨天動工，將改善漁港景觀道路三點五公里與作業區三點八公頃，並縮減車道，擴大人行步道空間，成為遊客散步休閒好去處，預計年底完工。

解決碼頭沉陷等問題

市府表示，目前漁港區內的道路多已出現破損、塌陷及凹凸不平情形，且排水系統不佳，遇雨即淹，內港護堤也老舊，出現碼頭沉陷等問題，此項工程將一併解決，以提升漁港景觀並保障漁民作業環境的安全。

新竹市長林智堅說，他上任後陸續投入經費完成國際風箏賽場、改善南寮舊港區，旅服中心親子沙灘三月底也將完工，希望讓新竹漁港升級為國際休憩觀光漁港，並以新竹漁人碼頭為新亮點。

林智堅說，新竹漁港有卅多年歷史，過去缺乏系統規劃，道路、設施陸續出現問題，市府獲前瞻基礎建設計畫一點五億元經費，會重新規劃漁港道路、重整漁民作業區，並配合周邊風箏賽場、舊港區，完工後可欣賞海景、吃海鮮、騎腳踏車，享受海岸風情，串連新竹左岸、十七公里海岸成為「微笑水岸」。

市府產業發展處長吳甲天說，將改善三點五公里長的景觀道路，重鋪新港路及新港一路到四路的路面，也會調整新港路路幅，縮減成一般兩線雙向車道，將部份空間調整做為漁民作業區並設置步道，未來遊客將集中在漁港內停車場停車，碼頭邊則成為漁民機具車輛作業區，方便漁民作業也提升遊客安全，工程預計年底完工。