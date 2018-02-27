〈北部〉五結舊穀倉活化 變身國際偶戲藝術村

2018-02-27

無獨有偶劇團向農會租用整建

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉農會舊穀倉與大樓長期閒置，無獨有偶劇團五年前遷入後，背負貸款完成整建，將老倉庫打造成亞洲首座專以「偶戲」為主的藝術聚落。無獨有偶劇團說，利澤國際偶戲藝術村將專注於創造與推廣，未來想看國內外偶戲，來利澤老街就對了。

無獨有偶劇團民國八十八年在台北成立，原選定台北市做為落腳基地，幾經轉折，一○二年劇團先到國立宜蘭傳藝中心「暫住」，最後相中五結鄉利澤老街的農會舊倉庫及穀倉，作為劇團創作基地，向農會租下使用權後，劇團成員與道具陸續移入。

劇團創作基地 供演出、戲偶製作

經過多年整建，四層樓高的舊農會大樓作為「藝享基地」，其他三棟舊農會穀倉分別做為演出、戲偶製作及木工坊，整建過程還歷經颱風、穀倉漏水等問題，劇團為此背負貸款經營。昨天藝術村開幕營運，無獨有偶劇團行政總監曾麗真形容，五結鄉的偶戲藝術村讓劇團有了真正的一個「家」。

曾麗真說，利澤國際偶戲藝術村是亞太地區「首間」以偶戲為主題的藝術村，鄰近冬山河親水公園、國立傳藝中心等熱門景點，村內館舍也登錄為文化部地方文化館，成為「蘭博家族」一員。

劇團藝術總監鄭嘉音說，偶戲村展示國內外戲偶，民眾入內可參與DIY製作或欣賞故事劇場，近年還安排國外藝術家駐村，住在利澤的阿嬤就驚呼「怎麼村裡越來越多外國人走來走去」，未來劇團將著力與大眾結合以及國際交流，要打響知名度「看國內外偶戲，就要到利澤」。

每週開館4天 五結3村免費入場

偶戲藝術村每週五、六、日、一上午十點至下午五點開館，全票一百元；五結鄉利澤、成興、季新村民可享免費村民票。曾麗真說，今年預計有十位國際藝術家駐村，開館期間每天有三場導覽及DIY體驗。