〈北部〉頭份大橋慢跑 螺絲凸起害摔

2018-02-27

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕​苗栗縣頭份市頭份大橋的人行步道上，固定橋面接縫鐵板的螺絲凸起，有民眾經過時遭絆倒跌傷，在臉書「我是頭份人」PO文直批嚴重影響行人安危。苗栗縣政府工務處昨天派人到場會勘，初判是鐵板因熱脹冷縮擠壓螺絲致凸起，將以Ｕ型槽面改善，提供伸縮空間，也提醒用路人行經時須格外注意。

頭份大橋橫跨中港溪南北兩側，紅色鋼拱建築為頭份市醒目地標，每到夜晚還可欣賞橋上閃爍燈光，是許多在地民眾散步、運動的好去處。但近來卻被民眾發現，橋面人行步道上多處固定橋面接縫鐵板的螺絲凸起，步道紅磚破碎，危機四伏，行人及腳踏車騎士行經時皆心驚膽顫，引發民怨。

近日有民眾在橋上慢跑時，不慎踢到凸起的螺絲釘跌倒，膝蓋擦傷，憤而PO網直批有關單位疏於維護。有網友批，過去就曾多次反映橋面毀損情況，但皆未獲重視，如今釀成人員受傷，呼籲當事人應請求國賠，才能警醒權責單位。

苗栗縣政府工務處昨早接獲反映後，立即派人到場巡查，發現頭份大橋南北雙向人行步道共十處鐵板接合處，其中有五處皆有螺絲外漏、鐵板浮凸情況；另外在橋面前段人行磚道也有多處毀損，紅磚破碎、多處凹陷。

工務處全面清查允施作改善

苗縣府工務處養護科長黃哲君表示，全面清查後初步判定，應為氣溫變化致接縫處鐵板熱脹冷縮，使得固定用的螺絲遭不斷擠壓，長期下來才鬆脫凸起。

黃哲君說，未來擬將接縫處鐵板改以Ｕ型槽面施作工法改善，提供鐵板伸縮空間，避免類似情況一再發生，但由於橋面屬伸縮、跳動路面，維護相對不易，苗縣府會加強派人巡查。