〈北部〉工地走春？！ 青蛙石天空步道遭硬闖

2018-02-27

未完工開放 遊客破壞圍籬進入

〔記者蔡孟尚／尖石報導〕新竹縣尖石鄉青蛙石天空步道，有全縣首座以玻璃為地板的賞景平台，但尚未完工開放，已有遊客破壞圍籬硬闖還在鄉道亂停車，引發當地居民不滿，在臉書社團po出照片痛批「沒水準」。

尖石鄉長雲天寶說，公所春節前已公布青蛙石天空步道還在施工中，完工後會在鄉公所網站公告開放時間，網路傳言二月間開放的消息是誤傳，未料仍有遊客硬闖，只好請警方加強巡邏勸導。

「你們這樣破壞圍籬強行進入是對的嗎？」、「都還沒開放怎麼可以闖進去，這也太扯了吧！」、「這裡是危險路段，他們就在路邊亂停車，很容易發生車禍。」當地居民實在看不下去，把遊客闖入工地賞景的照片po在臉書社團「尖石老家」，引起不少回響，甚至有人要求鄉公所報警逮人。

隨意亂停車 警方加強巡邏取締

當地居民說，青蛙石天空步道明明就還沒有完工開放，現場也用施工圍籬圍起來，有遊客竟然「走春走到工地裡面去」，為求方便還在狹窄的鄉道路邊隨意停車，很沒有公德心，他們的安全也讓人捏把冷汗。

雲天寶說，已請派出所派員到現場勸導遊客離開，並加強巡邏對違規停車開單告發，請對青蛙石天空步道有興趣的遊客稍安勿躁，預計下個月就會完工開放。

尖石鄉公所向交通部觀光局爭取約三千萬元施作的青蛙石天空步道，沿著岩壁而下鋪設兩條木棧道，全長約四百公尺，其中一條是賞瀑步道，盡頭處規劃用鋼梁懸空鋪設玻璃的雙圓弧形賞景平台，遊客站在平台上，抬頭可觀賞壯觀的飛瀑，低頭可見美麗的那羅溪谷；另一條生態步道，則可觀察自然生態的多樣性。