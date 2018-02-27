〈北部〉《桃園》推動UCar 桃園交通節點先做示範

2018-02-27

〔記者李容萍／中壢報導〕市長鄭文燦昨出席「亞洲．矽谷智慧城鄉交流媒合會」時表示，市府交通局正著手規劃「UCar共享電動車服務」，今年就會進行電動車點對點租借服務示範計畫，初期將以重要交通節點為示範點，如桃園國際機場、桃園及中壢火車站與高鐵桃園站等。交通局說，預計今年底可完成「UCar共享電動車服務」啟用，正對站點、車輛數與價格進行評估。

鄭文燦表示，各縣市積極推動智慧交通運用，可透過YouBike等自行車租賃應用累積大數據，分析大眾交通使用模式。桃園的自行車租賃使用率高，市府在機場捷運沿線設置YouBike，鼓勵民眾取代公車和小客車的使用，例如在華亞科學園區與機捷A7體育大學站之間，宣導讓民眾騎乘YouBike通勤；桃園市YouBike系統同時連結鄰近的新北市，提供跨縣市服務，如在鶯歌、大溪兩地，租車、還車可以互通，已大幅減少小客車的依賴度。

預估提供百輛電動車

交通局說，為推動「UCar共享電動車服務」，將招商優先設置站點以桃園區、中壢區、桃園國際機場、高鐵桃園站等核心區域為主。整體計畫需提供至少一百輛電動車、二百五十個充電格位，分散市轄各行政區，並結合現有公共運輸系統（公車、機場、火車、高鐵），以提供民眾更便捷的運輸系統服務，達到規模服務並串連網絡。

交通局表示，未來民眾可透過手機APP租賃系統，包含註冊功能、讀寫設備、訊息查詢功能、相關服務資訊、各租賃站資訊、顧客服務中心及調度中心通訊連結等功能顯示可租用車輛，並取得租賃站位置、車輛狀況等資訊，可讓使用者迅速查詢符合需求的租賃站點；付款方式將包括信用卡、悠遊卡、一卡通台灣支付ezPay等。