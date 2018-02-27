〈北部〉《桃園》市民卡突破百萬 下月起具40種功能

2018-02-27

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市政府自二○一五年發行的市民卡，至本月已發行突破一百萬張，市府三月整月推出「百萬有你，百元有禮」活動，民眾持用市民卡，可享八百家商店的折扣優惠；擁有八項交通票證、五項公共服務等功能的市民卡，今年元月起另增社區門禁卡感應功能與電子錢包，三月起更將首創跨四大電信「空中下載」（Over the Air，OTA）手機支付服務，可聯名信用卡綁定Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay三大電子支付系統，讓市民卡用途更為廣泛， 一「嗶」就能暢行桃園。

可提醒父母 寶寶注射疫苗時間

第一百萬名申辦市民卡的幸運兒李先生，獲得二代Gogoro電動機車，昨由市長鄭文燦代表頒贈。鄭文燦說，桃園市民卡擁有許多全國獨創的功能，例如寶寶健康紀錄功能，透過辦理出生登記時連結手機門號，就能提醒父母親孩子注射疫苗的時間，並顯示尚未完成注射的疫苗種類；市府也與卅個社區合作，用市民卡取代門禁卡；市民搭乘公車憑市民卡也能「買一趟送一趟」，乘坐機場捷運更享有八折優惠，呼籲市民多加利用。

下月再與「數位付」合作

市府研究發展考核研究會指出，民眾可透過網路申辦或至各區公所臨櫃申辦市民卡，申辦時只能擇一綁定悠遊卡或一卡通，元月起已首創與聯邦信用卡聯名綁定Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay三大電子支付系統 ，三月也將與悠遊卡公司「數位付」系統合作，讓市民卡可透過掃描QR Code付款。

研考會表示，雙北的市民卡只與中華電信合作，桃園市民卡則與中華電信、台灣大哥大、台灣之星、遠傳四大電信公司合作；新版市民卡APP已上架，除了使用者介面優化，也新增AR（擴增實境）、藝文資訊等功能，目前市民卡共有八項交通票證、五項公共服務以及廿七種智慧生活功能。

與會的經濟部中小企業處長吳明機指出，目前國內行動支付的普及率約四十％，期盼透過提升讀卡機辨識度、相關配套法規及不同領域的推廣，能逐步達到九十五％普及率的目標。