〈中部〉客家基地 東勢後生添手團成立

2018-02-27

透過青年培力 推產業、文化

〔記者歐素美／台中報導〕東勢後生添手團昨在中央客委會副主委楊長鎮及市府客委會主委劉宏基揭牌下成立！這是中央客委會補助台中市第一個成立的駐地工作站，同為客家子弟的陳思華及張雅琪率先進駐，未來將展開青年培力訓練及連結山城客家資源，傳承及推廣客家產業與文化。

東勢後生添手團基地就位在東勢區本街，原「九二一再生基地」，也是東勢愛鄉協進會、細手物染工作室的據點，未來將作為推廣客家產業與文化的核心基地，目前已招募兩名台中市青年進駐，分別為卅五歲的陳思華及廿五歲的張雅琪。

其中，陳思華長期投入客家社造及文化工作，她說，未來將投入客家學堂、青年培力等工作，希望透過攪動社區，連結山城內圍及外圍的資源，將山城的百年柴燒醬油等產業及文化推廣出去。

張雅琪說，東勢保存全台唯一的大埔音客語，但同儕卻有很多人不會說自己的母語，因此她決定留在家鄉，好好推廣客家文化，從小朋友的歌謠、俚語等培力課程做起。

台中市客委會主委劉宏基則說，市府目前正在東勢推動大茅埔、老舊街區及河濱公園、飲食公園、東勢客家文化園區、東勢林業文化園區、台中實驗教育園區（東勢高工舊址）等五大園區改造，現有資源回收場並考量改設水果博物館等，未來東勢將脫胎換骨，成為浪漫台三線的亮點。