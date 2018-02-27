〈中部〉斥資1.7億 改善旱溪水質建景觀橋

2018-02-27

國光排水設置礫間處理淨水設施

〔記者陳建志／台中報導〕大里旱溪推動「康橋計畫」後深獲好評，不過上游國光排水污染嚴重，下游水利園區也因旱溪阻隔，造成大里民眾難以親近，為了有效整合旱溪從積善橋到中投公路間的藍帶、綠帶並改善水質，立委何欣純向中央爭取補助，將斥資一．七億在國光排水設置礫間處理淨水設施，並闢設一座跨越旱溪的行人、自行車景觀橋，讓大里、南區兩岸串聯。

立委何欣純表示，旱溪「康橋計畫」完工後，成為附近民眾散步、釣魚場所，並成為輕艇訓練基地，不過因水質不佳，不但常傳出惡臭，輕艇選手訓練時，皮膚碰到水還會發癢，亟需改善水質。

何欣純指出，旱溪在積善橋下游到中投公路間整治完成後，在右岸設置水利園區，左岸也有大片綠地，但因寬達四十米的河道阻隔，大里民眾想前往園區都要繞一大圈，為此向中央爭取進行旱溪水質和水利園區周邊景觀與照明改善，近日獲中央核准補助，將由中央、市府出資一．七億進行改善。

大里永隆里長林士元和樹王里長石炳南指出，水利園區完工後，雖讓民眾多了一個休閒場所，但附近照明不足，希望增加路燈，並設置連結兩岸的景觀橋；南區積善里長黃連泉則認為，水利園區內人行動線規劃不佳，建議重新規劃，讓園區與附近社區開放連結。

市府水利局副局長馬名謙表示，因國光排水的水質經檢測後屬嚴重污染，目前雖在國光橋下游設有人工濕地，但水質淨化效果不佳，此次獲中央補助，將斥資九千萬，在現有人工濕地位置，設置礫間處理淨水設施，將水質淨化後，再排入旱溪。

景觀橋串聯大里、南區休閒綠帶

此外，將從大里永隆六街和環河路口附近，興建一座人行、自行車景觀橋，跨越旱溪連接水利園區，並在水利園區以及積善橋到中投公路間約七百多公尺的兩岸增設照明設施，讓南區和大里兩岸的休閒綠帶串聯，整起工程預計三月底前完成規劃設計，年底前發包、明年初動工，希望趕在一○九年中完工。