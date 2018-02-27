〈中部〉台中推展人權維護 文化祭228登場

2018-02-27

活動至四月七日「言論自由日」

〔記者張菁雅／台中報導〕二二八前夕，社會局、民政局廿六日在市政會議上專案報告「台中市人權維護推展作為」時表示，市府積極維護人權，除訂定四月七日為「言論自由日」，更擴大將二月廿八日至「言論自由日」期間，舉辦「人權文化祭」，並透過多項政策制定，強化多元族群間的權利與公平正義。

透過政策制定 照顧多元族群

社會局長呂建德表示，台中市人權維護推展作為，包括將「第一廣場」改造為「東協廣場」，並於東協廣場設立移工照護服務中心，提供職業訓練及就業服務，讓台中成為友善新住民及移工的城市；持續推動「和平專案」，真正關心原住民；同時力推在台中成立全國第一個INGO中心、落實性別平等、保障兒童人權、促進身心障礙者權益等。

民政局長周永鴻指出，台中市自一○四年起舉辦「人權文化祭」，活動期間自二月廿八日至四月七日「言論自由日」，除舉辦二二八紀念活動、追思活動、言論自由音樂會，還有戶外裝置藝術、禁書暨攝影展、人權影展等藝文活動，參與總人數從一千二百人次倍增到去年的二萬二千人次。

豐原戶政所設多元宗教追思區

周永鴻也說，市府除積極辦理人權文化祭系列活動，民政局也於豐原區戶政事務所設置穆斯林祈禱室，並設有廁所內的靜下洗滌器、朝拜前的小淨區、可蘭經、禮拜毯等，開放洽公的穆斯林市民使用，並設立多元宗教追思區，區隔不同宗教的使用需求，以滿足多元族群的市民福祉。

市長林佳龍則表示，市府從學校教育、公民教育、保障弱勢團體等面向，建構社會安全體系，並積極推動人權維護相關政策，讓民眾以多元方式認識歷史，推廣公民權利，以及經濟、社會和文化權利等人權價值。

林佳龍也提到，他先前出訪以色列時，對於以色列將二戰納粹大屠殺的歷史記錄及研究公開展示，印象深刻，台灣已通過「促進轉型正義條例」，盼能進一步制訂人權教育法。