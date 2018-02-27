〈中部〉捍衛原保地續租權 信義千人陳情

2018-02-27

公所、縣府允向中央據理力爭

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣信義原鄉平地民眾為捍衛耕種權、土地權、生存權，近千人昨前往公所陳情抗議，並提出廢止「原住民保留地租賃契約第七條」等訴求，因該條文規定，原保地包括工寮在內，不得興建任何建築物，造成許多耕農無法順利續約；鄉長史強、縣府原民局長張子孝則表示，一定會與民眾站在同一陣線，向中央據理力爭。

由南投縣山地鄉平地住民權益促進會及南投縣原墾農民權益促進會共同發起的「請高抬貴手，給我們一條生路吧﹗」陳抗活動，昨上午九時許，民眾手持「官逼民反」、「我們要活下去」等紅布條，並在「愛拚才會贏」的勵志歌曲樂聲中，從集結的明德村活動中心徒步前往公所，警方也派員在現場戒護秩序並進行交管，歷時約三小時後平和落幕。

陳情民眾指出，原住民保留地主要的依據是「山坡地保育條例」，據此「原住民保留地土地開發管理辦法」於七十九年間公佈實施，其中，第二十八條規定，非原住民在本辦法施行前已租用原住民保留地繼續自耕或自用者，得繼續承租。

禁建工寮、農舍 農民指權益受損

惟中央一紙行政命令，便在九十五年間將非原住民居民使用之土地列為非法占使用，並逐筆訴諸法律要收回，目前有數百筆尚訴訟中，造成居住於原住民鄉的非原住民權益嚴重受損，而原保地租約六年辦理一次，迄今也有許多民眾因有工寮、農舍等建築物而被列為「黑名單」，不但無法續租，更面臨被強制收回的命運，簡直是置原鄉非原住民生計於不顧！

民進黨南投縣黨部主委陳昭煜及國民黨議員陳淑惠、蕭志全、謝明謀等人指出，中央目前的作法有違「法律不溯既往」原則，也難怪引發民怨，且不分藍綠、黨派異口同聲表示，全台有五十五個山地及平地鄉，都有類似問題，希望中央能正視，以利「土地轉型正義」早日落實。

根據縣府資料，全縣原保地面積三萬二千多公頃，集中在信義、仁愛兩原鄉，其中，信義鄉非原住民合法承租的土地，總共二千二百四十一筆，面積約九百五十公頃，惟包括未經核准的贈與、續租、繼承等在內，目前被列為非法占用、使用的面積約四百三十四公頃，約占總面積一半。