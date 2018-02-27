〈中部〉遭竊流落中國 配天宮鎮殿香爐回來了

2018-02-27

〔記者蔡宗勳／朴子報導〕嘉義縣朴子配天宮鎮殿媽祖神龕前有個百年歷史的香爐，民國一○一年二月十七日廟宇大整修時遭竊，前省諮議員黃文峯去年臉書貼文懸賞一百萬元尋找，引發各界矚目，月前有人提供黃文峯女兒、縣議員黃嫈珺訊息，經友人從中國帶回台灣，昨由廟方確認為鎮殿香爐，將擇吉日迎回。

配天宮常務董事方略昨查看香爐，「雞翅木」底座裂痕、香爐耳翼「辛酉年置」等，與大家知曉的特徵相符，香爐底下破了一個洞的修補痕跡，則是連現任董監事都不見得知道，證明是鎮殿香爐。

黃文峯說，檢視失而復得的香爐，正面「天上聖母」與「朴子街頂灰磘」等字樣被磨掉，但仔細看仍依稀可見；黃嫈珺表示，該名台商並未主張一百萬元賞金，但要求擇日隆重由獅隊迎回廟內歸位；配天宮董事長黃清田說，將在銷案後選個黃道吉日迎回。

配天宮鎮殿香爐遭竊，廟方報案，但多數信徒不知此事，黃文峯去年十一月間得知，懸賞一百萬元尋找香爐，嘉義子弟、主持人鄭弘儀看到報導，節目中曾談及要找回機會渺茫。

期間曾有人透過電話或到服務處，說有鎮殿香爐的消息，結果只是要線索費，月前黃嫈珺一名友人經由臉書聯繫她，指有香爐的消息，因對方用英文名字帳號，她一度以為是詐騙集團。

黃嫈珺的友人說，一名在中國北京從事古文物買賣的台商購得一只香爐，看到鄭弘儀的節目討論配天宮失蹤香爐，發現與持有的香爐特徵相似，透過他帶回台灣，前天將香爐面交黃嫈珺。