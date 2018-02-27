〈中部〉尋隱性客家聚落 嘉市建置資料庫

2018-02-27

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市政府委託學者調查顯示，嘉市客家人口一萬六千多人，分為福佬客及北部客，市區有多處隱性客家聚落足跡，預計四月完成「嘉義客家資料庫」，讓各界了解嘉市客家族群分布。

唱歌尞天穿活動 週六舉行

全國客家日（農曆正月二十日）將屆，市長涂醒哲、嘉市客家文化協會理事長凃文雄等人昨開記者會，宣傳「唱歌尞天穿，幸福過家尞」活動於三月三日舉行，當日上午在鹿寮客家庄舉辦親子巡禮，晚上六點在中央廣場邀請青年學子客家花布走秀、客家流行樂團「硬頸合唱團」壓軸表演，還有客語闖關美食抽抽樂、傳統歌謠表演等。

市府民政處長吳芯榆說，去年底獲客家委員會補助辦理「嘉市客嘉尋源—為隱性客家人發聲」委託調查研究案，藉由嘉義客庄基礎資料調查及運用地理資訊系統（GIS）軟體，建置「嘉義客家資料庫」，包括嘉市客家族群分布區域、客家建築與景點、產業及生活文化聚落、推動團體等，預計四月完成。

此計畫主持人、崑山科技大學助理教授黃幹忠說，市區有多處隱性客家聚落足跡，例如福佬客分布下埤里、北湖里、大溪里等，分設蕭氏、賴氏、張廖簡宗祠，前副總統蕭萬長也是客家人；北部客則在鹿寮里、後庄里等，鹿寮里還保有傳統「伯公」（土地公）信仰，設有一鄰一伯公的伯公廟。

市府昨也發表嘉市客家導覽地圖，並規劃西區福客庄開墾、客家南田古道文化、東義路客庄生態等文化觀光軸線。